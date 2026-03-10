Imamoglu alla sbarra a processo il futuro della democrazia

All’interno del carcere speciale di Silivri, nel comune metropolitano di Istanbul, si è svolta ieri l’udienza a processo contro l’imamoglu, il sindaco di Istanbul. La seduta si è concentrata sulle accuse mosse nei suoi confronti, con le parti coinvolte che hanno presentato le proprie argomentazioni davanti al tribunale. La vicenda coinvolge questioni legate alla gestione amministrativa e alle accuse di natura legale rivolte al primo cittadino.

Il processo Prima udienza contro l’amministrazione di Istanbul 402 imputati: la Procura ha chiesto condanne per 2.400 anni Il processo Prima udienza contro l’amministrazione di Istanbul 402 imputati: la Procura ha chiesto condanne per 2.400 anni All’interno del carcere speciale di Silivri, nel comune metropolitano di Istanbul, si è svolta ieri la prima udienza del più grande processo contro un’amministrazione locale nella storia della Repubblica di Turchia: 402 imputati, tra cui 107 detenuti, con Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e candidato alla presidenza per la principale forza d’opposizione, il Partito popolare della Repubblica (Chp), come figura centrale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Imamoglu alla sbarra, a processo il futuro della democrazia Articoli correlati Turchia, comincia il processo all’ex sindaco di Istanbul Ekrem ?mamo?luIl 9 marzo è cominciato in Turchia il processo al sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, detenuto da un anno per accuse di corruzione che l’opposizione... Leggi anche: Sarfatti alla sbarra nel “processo“ al Filodrammatici Aggiornamenti e notizie su Imamoglu alla sbarra a processo il... Temi più discussi: Turchia, al via il processo contro Imamoglu: il regime di Erdogan manda alla sbarra il suo rivale per le presidenziali; Turchia, al via il processo a Ekrem Imamoglu: scontro politico con Erdogan; Edizione del 10 marzo 2026; È iniziato il processo contro Ekrem Imamoglu il principale avversario politico di Erdogan. Processo a ?mamo?lu. Alla sbarra l'opposizione a Erdo?an e i confini della libertà in TurchiaL'ex sindaco di Istanbul, in carcere da un anno in attesa di giustizio, risponderà insieme ad altri 407 imputati dell’accusa di corruzione. Le preoccupazioni ... huffingtonpost.it Turchia, al via il processo contro Imamoglu: il regime di Erdogan manda alla sbarra il suo rivale per le presidenzialiÈ il processo che segnerà il prossimo futuro politico della Turchia. Si è aperto oggi a Silivri, il complesso carcerario e giudiziario a ovest di Istanbul, il procedimento a carico di Ekrem Imamoglu, ... msn.com Ekrem Imamoglu si è presentato di fronte ai giudici turchi per difendersi dall’assurda richiesta di 2000 anni di carcere. La sua unica colpa è quella di essere il leader che può sconfiggere il governo e guidare la Turchia nel futuro. Oggi Inamoglu ha dimostrato c x.com Erede di un’importante azienda edile, e imprenditore egli stesso, prima della scalata che lo ha portato a diventare la principale figura dell'opposizione, ora Imamoglu rischia una condanna a 2.352 anni: richiesta così surreale da sfiorare il ridicolo, tanto spropor - facebook.com facebook