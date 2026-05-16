Roma fra tennis e derby la Capitale è blindata

Domenica 17 maggio, la città sarà sotto stretta sorveglianza a causa di due eventi sportivi di rilievo. Oltre mille agenti delle forze di polizia saranno impegnati fin dalle prime ore del mattino per garantire la sicurezza nell’area del Foro Italico e nelle zone circostanti. La giornata prevede lo svolgimento del derby tra le squadre di calcio e la finale degli Internazionali di tennis, entrambi in programma nella stessa giornata. La viabilità e gli accessi saranno regolamentati per gestire l’afflusso di pubblico.

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Saranno oltre mille gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina, domenica 17 maggio, per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del capitolino Roma-Lazio e della finale degli Internazionali di tennis. E' quanto previsto, tra l'altro, nell'ordinanza della questura della Capitale, a quanto apprende l'Adnkronos, che uscirà nelle prossime ore e in cui viene messo a punto un imponente piano della sicurezza. L'incontro di calcio e' previsto alle 12 all'Olimpico mentre la finale maschile di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si terrà alle 17. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, fra tennis e derby la Capitale è blindata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maratona di Roma, 36.000 corridori invadono la Capitale: città blindataDomenica 22 marzo torna uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: l’Acea Run Rome The Marathon. Sabato a Roma il corteo contro la guerra: timore di scontri, Capitale blindataPromettono una «grande marcia popolare» per «invadere Roma e bloccarla» con i loro corpi. Su #LaRagione di oggi, sabato #16maggio: La delegazione #Usa in #Cina; #Garlasco, un caso mediatico; #Roma: #tennis e #calcio, un brutto pasticcio; Al #cinema #Illusione, il nuovo film di #FrancescaArchibugi; La serie tv #LeCorrezioni prossimamente su x.com Jannik Sinner diventa il primo uomo italiano a raggiungere due finali consecutive a Roma dal 1958. Nicola Pietrangeli (1957-1958) Jannik Sinner (2025-2026) Un altro momento di orgoglio per il tennis italiano. reddit Quando si gioca Sinner-Ruud a Roma per la finale degli Internazionali d’Italia, data e orario dell’incontroLa finale degli Internazionali d’Italia è alle porte, potrebbero giocarla due tennisti italiani. L’incontro si disputerà a Roma, al Foro Italico, domenica 17 maggio, alle ore 17. Leggi tutte le notizi ... fanpage.it A che ora Sinner-Ruud, ATP Roma 2026: dove vedere la finale in tv e streamingJannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, che andrà in scena domenica 17 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del ... oasport.it