Domenica 22 marzo, la città di Roma si prepara a ricevere circa 36.000 corridori che partecipano alla maratona Acea Run Rome The Marathon. Le strade principali sono state chiuse al traffico e il centro storico è stato messo sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini. L’evento, uno dei più attesi dell’anno, coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo.

Domenica 22 marzo torna uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: l’Acea Run Rome The Marathon. La manifestazione celebra la sua 31 a edizione con numeri da record: 36.000 gli iscritti alla maratona e oltre 60.000 partecipanti complessivi. Saranno ben 166 i Paesi rappresentati, con Italia, Francia e Regno Unito sul podio per numero di atleti al via. Dal Colosseo al Circo Massimo: 42 km tra i simboli della Capitale. La partenza è fissata alle ore 8.00 in via dei Fori Imperiali, nello scenario unico del Colosseo. Il percorso, lungo 42,195 km, attraverserà alcuni dei luoghi più famosi della Capitale: dalla Basilica di San Pietro a Ponte Milvio, da Piazza di Spagna a Piazza Venezia, per concludersi al Circo Massimo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Maratona di Roma, 36.000 corridori invadono la Capitale: città blindata

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