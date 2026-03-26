Sabato a Roma il corteo contro la guerra | timore di scontri Capitale blindata

Sabato a Roma si terrà un corteo contro la guerra, con l’obiettivo di organizzare una marcia di protesta che coinvolga diverse persone. La manifestazione, annunciata come una mobilitazione internazionale, si svolgerà contemporaneamente in più nazioni. La città sarà sottoposta a misure di sicurezza rafforzate, con un’ampia presenza delle forze dell’ordine, per prevenire eventuali scontri durante il corteo.

Promettono una «grande marcia popolare» per «invadere Roma e bloccarla» con i loro corpi. Una «mobilitazione globale», che si svolgerà in contemporanea in altri Paesi, «contro i re e le loro guerre». No Kings Italia è pronto per il corteo che sabato sfilerà al centro della Capitale per dire «no all’autoritarismo, no alla guerra, no al riarmo, no al genocidio e no alla repressione», ma anche no al governo, di cui il movimento chiede le dimissioni in blocco. Il corteo dovrebbe partire da piazza della Repubblica e attraversare il centro fino all’area di San Giovanni. Le stime dei promotori parlano di circa 15mila partecipanti, ma - all’indomani della vittoria del no al referendum sulla giustizia - non si escludono numeri più elevati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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