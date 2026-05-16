Roma fra tennis e derby la Capitale è blindata con misure di sicurezza
Roma si prepara a vivere una giornata intensa, con il centro cittadino sotto stretta sorveglianza. Nella stessa giornata, nello stesso luogo, si terranno due eventi sportivi di rilievo, uno di tennis e l’altro di calcio, che attireranno un grande afflusso di pubblico. Le autorità hanno adottato misure di sicurezza rafforzate per garantire la regolare svolgimento delle manifestazioni e la tutela dei partecipanti e dei visitatori presenti.
Capitale blindata per la giornata di domani, che nella stessa giornata e nello stesso luogo del Foro italico vedrà il susseguirsi di due appuntamenti sportivi fondamentali. Da una parte la finale degli Internazionali Bnl di tennis fra Jannik Sinner e Casper Ruud, dall'altra la stracittadina fra Roma e Lazio. Per gestire l'ordine pubblico, secondo l'ordinanza della questura, saranno oltre mille gli operatori delle forze di Polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina. Il match di calcio è previsto alle 12 all'Olimpico mentre la finale maschile di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si terrà alle 17. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sullo stesso argomento
Roma, fra tennis e derby la Capitale è blindataSaranno oltre mille gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina, domenica 17 maggio, per gestire l'ordine...
Derby Roma-Lazio e Internazionali, il maxi-piano sicurezza: area Olimpico-Foro Italico blindataRoma, 15 maggio 2026 – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, ma il vero banco di prova sarà la gestione della sicurezza nell’area...
SEMIFINALE RINVIATA A ROMA A causa della pioggia battente, l’ultima parte del 3° set fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev verrà recuperata nella giornata di sabato e si ripartirà dal punteggio di 6-2 5-7 4-2 a favore dell'azzurro #Tennis #IBI26 #Sinner x.com
TENNIS – INTERNAZIONALI ROMA 2026: SOSPESA PER PIOGGIA LA SEMIFINALE FRA SINNER E MEDVEDEV CON L’AZZURRO AVANTI DI UN BREAK (4-2) NEL TERZO SET. UNO STANCO DARDERI SI ARRENDE 1-6, 1-6 AL NORVEGESE CASPER R facebook
Jannik Sinner diventa il primo uomo italiano a raggiungere due finali consecutive a Roma dal 1958. Nicola Pietrangeli (1957-1958) Jannik Sinner (2025-2026) Un altro momento di orgoglio per il tennis italiano. reddit
Quando si gioca Sinner-Ruud a Roma per la finale degli Internazionali d’Italia, data e orario dell’incontroLa finale degli Internazionali d’Italia è alle porte, potrebbero giocarla due tennisti italiani. L’incontro si disputerà a Roma, al Foro Italico, domenica 17 maggio, alle ore 17. Leggi tutte le notizi ... fanpage.it
A che ora Sinner-Ruud, ATP Roma 2026: dove vedere la finale in tv e streamingJannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, che andrà in scena domenica 17 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del ... oasport.it