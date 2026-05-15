Derby Roma-Lazio e Internazionali il maxi-piano sicurezza | area Olimpico-Foro Italico blindata
Il derby tra le due squadre romane si svolgerà domenica alle 12, con un’attenzione particolare alla sicurezza nelle zone dello stadio Olimpico e del Foro Italico. Le autorità hanno predisposto un maxi-piano di controlli e misure di vigilanza per garantire l’ordine pubblico durante l’evento. L’intera area sarà sottoposta a restrizioni e a un rafforzamento delle forze di polizia, che monitoreranno attentamente i varchi di accesso e le zone circostanti.
Roma, 15 maggio 2026 – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, ma il vero banco di prova sarà la gestione della sicurezza nell’area dell’Olimpico e del Foro Italico. La concomitanza con le finali degli Internazionali di tennis porterà nello stesso quadrante della città oltre 80mila persone, tra tifosi, spettatori del tennis, addetti ai lavori e personale di servizio. Dopo il nuovo cambio di orario della partita, anticipata rispetto alla precedente decisione di posticiparla a lunedì sera, il piano operativo passerà ora dalla Questura. Il tavolo tecnico dovrà definire nel dettaglio il dispositivo di ordine pubblico, con un coordinamento unico tra lo stadio Olimpico, il Foro Italico e le aree di accesso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
ROMA: DERBY E INTERNAZIONALI BNL, IL PIANO SICUREZZA
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