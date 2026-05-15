Derby Roma-Lazio e Internazionali il maxi-piano sicurezza | area Olimpico-Foro Italico blindata

Da cdn.ilfaroonline.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra le due squadre romane si svolgerà domenica alle 12, con un’attenzione particolare alla sicurezza nelle zone dello stadio Olimpico e del Foro Italico. Le autorità hanno predisposto un maxi-piano di controlli e misure di vigilanza per garantire l’ordine pubblico durante l’evento. L’intera area sarà sottoposta a restrizioni e a un rafforzamento delle forze di polizia, che monitoreranno attentamente i varchi di accesso e le zone circostanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 15 maggio 2026 – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, ma il vero banco di prova sarà la gestione della sicurezza nell’area dell’Olimpico e del Foro Italico. La concomitanza con le finali degli Internazionali di tennis porterà nello stesso quadrante della città oltre 80mila persone, tra tifosi, spettatori del tennis, addetti ai lavori e personale di servizio. Dopo il nuovo cambio di orario della partita, anticipata rispetto alla precedente decisione di posticiparla a lunedì sera, il piano operativo passerà ora dalla Questura. Il tavolo tecnico dovrà definire nel dettaglio il dispositivo di ordine pubblico, con un coordinamento unico tra lo stadio Olimpico, il Foro Italico e le aree di accesso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ROMA: DERBY E INTERNAZIONALI BNL, IL PIANO SICUREZZA

Video ROMA: DERBY E INTERNAZIONALI BNL, IL PIANO SICUREZZA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Derby e Internazionali, domenica di fuoco a Roma: scatta il piano sicurezza per i 70mila del Foro Italico

Derby di Roma, piano sicurezza speciale per il Foro ItalicoIl ritorno del Derby della Capitale alla collocazione domenicale delle ore 12:00 disinnesca parzialmente la minaccia dello sciopero del tifo...

derby roma lazio derby roma lazio eRoma-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere il derby della CapitalePer la stracittadina che per i giallorossi vale la corsa alla Champions League, Gasperini recupera Lorenzo Pellegrini mentre Sarri perde per squalifica Romagnoli ... romatoday.it

derby roma lazio derby roma lazio eDerby Roma-Lazio, la decisione ufficiale del TARLa Lega Serie A le ha provate tutte per far disputare il derby della Capitale di domenica. Nonostante la concomitanza con la finale degli Internazionali del Tennis, le istituzioni del calcio avevano d ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web