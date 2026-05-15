Derby Roma-Lazio e Internazionali il maxi-piano sicurezza | area Olimpico-Foro Italico blindata

Il derby tra le due squadre romane si svolgerà domenica alle 12, con un’attenzione particolare alla sicurezza nelle zone dello stadio Olimpico e del Foro Italico. Le autorità hanno predisposto un maxi-piano di controlli e misure di vigilanza per garantire l’ordine pubblico durante l’evento. L’intera area sarà sottoposta a restrizioni e a un rafforzamento delle forze di polizia, che monitoreranno attentamente i varchi di accesso e le zone circostanti.

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