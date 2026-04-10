Venerdì si terrà un incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi nella residenza di corso Venezia, con la partecipazione di Gianni Letta. La riunione si concentra sui futuri assetti di Forza Italia, in seguito alla sconfitta al referendum sulla giustizia. La discussione rappresenta un momento di confronto tra le figure di spicco del partito, dopo alcuni giorni di attesa per definire le prossime mosse politiche.

Dunque, ci siamo. Dopo giorni di attesa, finalmente venerdì, all’ora di pranzo, presumibilmente nella residenza di corso Venezia, Marina Berlusconi e Antonio Tajani, alla presenza di Gianni Letta, discuteranno i nuovi assetti di Forza Italia dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. E a sorpresa ci sarà anche Pier Silvio Berlusconi, che finora mai si era visto nei summit della sorella col segretario o con gli altri dirigenti forzisti. Un segnale di unità e compattezza della famiglia, con un sotto-testo indirizzato al titolare della Farnesina: i Berlusconi siamo noi e siamo noi che dettiamo la linea al partito. La resa dei conti tra famiglia e segretario pare dunque essere arrivata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Incontro Tajani-Marina Berlusconi: i nodi ancora da sciogliere

Forza Italia, si allontana l’incontro tra Tajani e Marina BerlusconiComplici l’agenda fitta di impegni della presidente di Mediaset e le festività pasquali, ma anche l’infuocato clima geopolitico, si allontana...

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«Qualcosa si sta muovendo», il governatore Occhiuto e la scossa in Forza Italia (in attesa dell'incontro Tajani-Marina Berlusconi)È lui? Sì che è lui. Roberto Occhiuto attraversa i varchi della Camera stretto in un giacchetto verde militare. Giovedì, Montecitorio, interno sera. Che ci fa da ... ilmessaggero.it

Fronda lombarda. Gli azzurri si ribellano a Tajani alla vigilia dell'incontro con Marina BerlusconiFonti di Forza Italia spiegano a HuffPost che anche dalla Lombardia sale forte la richiesta di una sospensione dei congressi regionali chiesti da Tajani per ... huffingtonpost.it

. @paolomieli: "Oggi Tajani è stato convocato finalmente da Marina e Piersilvio Berlusconi ma senza gli altri fratelli. Tajani andrà anche a Beirut lunedì, per me è più pericoloso l'incontro di oggi con Marina che a Beirut per Tajani". x.com

Oggi l’incontro tra Marina e Tajani. Enrico Costa verso la guida del gruppo alla Camera Salvo ulteriori colpi di scena, il tanto atteso e già rinviato incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani dovrebbe tenersi oggi. I nodi sul tavolo restano gli stessi dei quali - facebook.com facebook