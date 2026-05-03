A Castiglione del Lago si terrà una manifestazione dedicata agli aquiloni internazionali al lago. L’evento vedrà la partecipazione di esperti provenienti da diversi paesi, che mostreranno come si costruisce un aquilone. Verranno inoltre allestiti stand istituzionali con ospiti speciali, pronti a condividere le proprie conoscenze e a coinvolgere il pubblico. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, con attività e dimostrazioni durante tutta la giornata.

? Cosa scoprirai Come si costruisce un aquilone con gli esperti internazionali?. Chi saranno gli ospiti speciali presenti agli stand istituzionali?. Dove si possono trovare i laboratori creativi per i bambini?. Perché questo evento tornerà a essere un appuntamento internazionale?.? In Breve Laboratori di costruzione manuale dalle 9:30 e sessioni di volo dalle 10:00.. Nuove sessioni di volo pomeridiane previste a partire dalle ore 14:30.. Presenza di stand Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.. Evento collegato al Meeting di primavera tenutosi tra il 24 e 26 aprile.. Domenica 3 maggio 2026, l’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago ospita l’ultima giornata del Festival del volo con laboratori creativi e il ritorno degli aquiloni internazionali dopo sei anni di assenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castiglione del Lago: tornano gli aquiloni internazionali al lago

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