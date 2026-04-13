Durante un recente intervento a Tor Bella Monaca, quartiere di Roma, la Polizia di Stato ha arrestato undici persone coinvolte in un’attività di spaccio di droga. Le indagini hanno rivelato che gli spacciatori utilizzavano due metodi distinti: uno con scambi schermati dietro barriere e un altro con consegne in tempo reale per strada. L'operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all’arresto dei sospetti.

Scambio schermato dietro barriere fisiche e consegne su strada in tempo reale: sono i due volti dello spaccio di droga emersi nel corso dell’ultimo servizio straordinario messo in campo dalla Polizia di Stato a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. Arresti e Sequestri a Tor Bella Monaca. Sono 11 le persone arrestate dagli agenti del distretto Casilino ed oltre 500 le dosi di sostanza stupefacente sequestrate. Accanto al più tradizionale spaccio “a cielo aperto”, gli investigatori hanno intercettato un sistema altrettanto strutturato e funzionale, ma costruito sul principio opposto dell’azzeramento totale del contatto visivo tra pusher ed acquirente.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: spaccio di droga a Tor Bella Monaca, 11 arresti

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Blitz antidroga a Tor Bella Monaca, diciotto gli arresti per spaccio nella Capitale

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Famiglie senz'acqua a Tor Bella Monaca, il Comune: "Guasto risolto, dal centrodestra solo polemiche" ift.tt/xUOAQIn x.com