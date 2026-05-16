Rogo chimico a Mezzocorona | due operai intossicati dal silicone

Due operai sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati intossicati dai vapori di silicone durante un incendio chimico a Mezzocorona. Sul luogo dell’incendio sono intervenute diverse squadre di emergenza, tra cui i vigili del fuoco e specialisti nelle operazioni di gestione delle sostanze pericolose. Gli operai sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale per accertamenti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona sono ancora in corso.

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? Punti chiave Come sono stati soccorsi gli operai dopo l'esposizione ai fumi?. Quali squadre specializzate sono intervenute per gestire il rischio chimico?. Perché è stato necessario attivare un allarme chimico immediato?. Quali sono i rischi residui per la comunità di Mezzocorona?.? In Breve Incendio sabato 16 maggio ore 9 presso capannone Uniflex di Mezzocorona.. Soccorso coordinato tra vigili del fuoco di Mezzolombardo, Lavis e Trento.. Intervento sul campo di periti Appa, Uopsal e carabinieri di Mezzolombardo.. Due operai intossicati trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento.. Due operai di una ditta esterna sono stati trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo un incendio scoppiato sabato 16 maggio presso la ditta Uniflex di Mezzocorona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo chimico a Mezzocorona: due operai intossicati dal silicone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rogo in un'azienda: fumo e fiamme, tre operai intossicatiFumo e fiamme sul tetto di un’azienda di Collebeato nel pomeriggio di martedì 12 maggio. Mezzocorona, incendio nell'azienda che lavora siliconi: paura per due operaiMattinata di paura quella vissuta sabato 16 maggio a Mezzocorona a causa di un incendio in un capannone della ditta Uniflex scoppiato poco prima... Incendio in un capannone dove si lavora il silicone: scatta l'allarme chimico. Due intossicati trasportati in ospedaleMEZZOCORONA. Fiamme, una colonna di fumo visibile anche da chilometri di distanza e un'imponente dispiegamento di forze per contenere il rogo. Momenti di paura si sono vissuti nella mattinata di oggi ... ildolomiti.it Mezzocorona, grosso incendio in una azienda di prodotti chimiciUn incendio di grosse proporzioni è scoppiato intorno alle 8.45 di sabato 16 maggio a Mezzocorona, in un capannone della ditta Uniflex. L'azienda lavora siliconi, quindi è immediatamente scattato anch ... rainews.it