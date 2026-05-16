Mezzocorona incendio nell' azienda che lavora siliconi | paura per due operai
Sabato 16 maggio a Mezzocorona si è verificato un incendio in un capannone di un’azienda che lavora siliconi, poco prima delle 9 del mattino. Due operai sono rimasti coinvolti nell’incidente e si sono verificati momenti di apprensione per la loro sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato danni alla struttura e all’attrezzatura all’interno del capannone.
Mattinata di paura quella vissuta sabato 16 maggio a Mezzocorona a causa di un incendio in un capannone della ditta Uniflex scoppiato poco prima delle 9 del mattino. L’azienda lavora siliconi, perciò è immediatamente partito l’allarme chimico.Due operai intossicatiIn base alle informazioni emerse. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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