Da alcuni mesi, Rocco Casalino ha confermato di aver iniziato una relazione con Alejandro Martinez. La coppia si definisce aperta e Casalino ha dichiarato di lavorare per gestire meglio i sentimenti di gelosia. La loro relazione, ancora recente, è diventata molto significativa per entrambi. Casalino e Martinez condividono pubblicamente alcuni aspetti della loro vita, anche se non si sono sbilanciati su dettagli più intimi. La loro storia ha attirato l’attenzione di alcuni media nelle ultime settimane.

Da qualche mese Rocco Casalino ha ritrovato l'amore con Alejandro Martinez, nonostante sia una storia d'amore nata da poco è diventata subito importantissima. Con il compagno l'ex politico ha iniziato a pensare alla possibilità di sposarsi e avere dei figli, insieme sono davvero felici. Ospiti ieri a Le Iene hanno parlato della loro relazione, svelando interessanti ed inediti dettagli. Il 30enne colombiano ha svelato che è Rocco Casalino il più geloso tra loro, lui non è affatto una persona gelosa, ha poi dichiarato: "Siamo una coppia aperta, ma si può dire una coppia onesta". Rocco Casalino è ancora geloso ma non vuole... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rocco Casalino e Alejandro Martinez sono una coppia aperta: “Sto cercando di limitare la gelosia”

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Rocco Casalino: «Alejandro L'uomo che sognavo, Vogliamo dei figli. Conte Ecco cosa penso»

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