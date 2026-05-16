Rocca bambini a scuola di sicurezza stradale

Nelle scorse settimane, la polizia locale di Rocca San Casciano ha portato a termine un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti della scuola primaria ‘Licinio Cappelli’. L’iniziativa ha coinvolto cinque classi e un totale di 63 alunni. Durante le attività, i bambini hanno partecipato a sessioni informative e pratiche per imparare le regole di sicurezza sulla strada. L’obiettivo principale era fornire ai giovani studenti strumenti utili per muoversi in modo più consapevole e sicuro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui