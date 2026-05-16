Rocca bambini a scuola di sicurezza stradale
Nelle scorse settimane, la polizia locale di Rocca San Casciano ha portato a termine un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti della scuola primaria ‘Licinio Cappelli’. L’iniziativa ha coinvolto cinque classi e un totale di 63 alunni. Durante le attività, i bambini hanno partecipato a sessioni informative e pratiche per imparare le regole di sicurezza sulla strada. L’obiettivo principale era fornire ai giovani studenti strumenti utili per muoversi in modo più consapevole e sicuro.
Si è concluso nei giorni scorsi il ‘Progetto di educazione stradale’, che la polizia locale di Rocca San Casciano ha svolto nelle classi della scuola primaria del paese ‘Licinio Cappelli’, frequentata da 63 alunni in cinque classi. Spiega il sindaco di Rocca, Marco Valenti: "L’amministrazione comunale ha voluto e approvato il progetto, che consisteva in un percorso formativo svoltosi con lezioni teoriche tenute dall’agente di polizia locale Luca Bongiorno. Sono state illustrate le regole fondamentali del Codice della strada; con una camminata ludico-ricreativa per le vie del paese, spiegando loro la segnaletica stradale e le elementari regole della circolazione stradale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
I bambini imparano la sicurezza stradale e le regole del traffico
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