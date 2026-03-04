Il progetto ‘’TOPCLUB - a scuola di Sicurezza Stradale con Fiat’’ torna nelle scuole secondarie di secondo grado per parlare di sicurezza stradale e mobilità elettrica

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Per questo motivo, educare le nuove generazioni a comportamenti responsabili sulla strada è fondamentale per promuovere la sicurezza e formare cittadini consapevoli e responsabili. Per l’anno scolastico 20252026, la campagna si rivolge a 747 classi e circa 18.000 studenti delle Scuole Secondarie di II grado in Italia, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulla sicurezza stradale e le sfide ambientali, in linea con l’Agenda 2030. Protagonista del progetto è FIAT TOPOLINO, il quadriciclo elettrico 100%, guidabile con patentino AM dai 14 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

