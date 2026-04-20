I ragazzi a scuola di sicurezza stradale

A Monza e Lainate, circa 650 studenti provenienti da scuole elementari e superiori hanno partecipato a iniziative di sicurezza stradale. Durante le attività, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di apprendere norme di comportamento e di mettere in pratica alcune regole in situazioni simulate. Le sessioni si sono svolte in ambienti dedicati, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza di rispettare le regole per prevenire incidenti.

Nella giornata di lunedì 20 aprile 2026, presso l'Autodromo La Pista di Lainate in provincia di Milano, che ospita uno dei due centri di guida sicura Aci-Sara (l'altro è in provincia di Roma, a Vallelunga), si è svolto l'evento "Insieme per la sicurezza stradale", la giornata promossa da Aci e ministero dell’Istruzione e del Merito per diffondere percorsi formativi e di sensibilizzazione in materia di educazione stradale. L'iniziativa ha coinvolto oltre 650 studenti, così suddivisi: 120 alunni delle scuole primarie (età 6-10 anni); 150 studenti delle scuole secondarie di primo grado (età 11-13 anni); 150 studenti delle scuole secondarie di secondo grado (età 14-16 anni), e 200 studenti delle scuole secondarie di secondo grado (età 17-18 anni).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I ragazzi a scuola di sicurezza stradale Ragazzi a scuola di sicurezza stradale, tra simulazioni e crash test Notizie correlate Il progetto ‘’TOPCLUB - a scuola di Sicurezza Stradale con Fiat’’ torna nelle scuole secondarie di secondo grado per parlare di sicurezza stradale e mobilità elettrica.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i... Trenta ragazzi affiancheranno le forze dell'ordine per imparare la sicurezza stradale. Come candidarsiTrenta giovani di almeno 16 anni potranno, per una settimana, affiancare sul campo le forze dell'ordine, a Milano, con l'obiettivo di rafforzare la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il programma per le scuole secondarie di primo grado; A Volpiano il futuro tecnologico dell’Italia incontra i ragazzi della scuola; Gli studenti a scuola di ambiente; Un anno di scuola: perché una storia di ragazzi senza smartphone parla così forte alla GenZ. Morti sul lavoro, «Io ero» arriva a Roma con i ragazziIn Parlamento, assieme alla Cisl di Brescia, per testimoniare quanto l’alleanza con la scuola sia importante nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. È l’esperienza che, grazie alla Cisl, hanno v ... giornaledibrescia.it Con i ragazzi della Valle Scrivia a scuola di Protezione civileCentodiciassette studenti dell’istituto Vallescrivia hanno svolto l’esercitazione pratica con Protezione civile, Alpini e Croce rossa, culmine di un percorso ... ilsecoloxix.it PORDENONE. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi incontra la Giunta immaginando una città a misura di bambini e ragazzi Oggi pomeriggio la seconda e ultima seduta plenaria alla presenza della Vicesindaco Piccin e degli assessori Diomede, Cucci, Tropea facebook La proiezione del docufilm "Back Home - Il viaggio dei ragazzi di Juppiter alla ricerca di sguardi nuovi". Saluto del segretario di presidenza, @frabattistoni. Segui la diretta: bit.ly/Evento200426 #OpenCamera x.com