Rocamadour il borgo verticale che sfida la gravità e la storia

Rocamadour è un borgo situato su una ripida parete rocciosa, con edifici che si sviluppano lungo il fianco della scogliera. La sua architettura si caratterizza per le case e i luoghi sacri che si aggrappano alla roccia, creando un paesaggio che sembra sfidare la gravità. La posizione del villaggio risale a diversi secoli fa, e le sue strutture sono state costruite direttamente sulla parete rocciosa. Il centro storico è attraversato da stretti vicoli e scale, che collegano le diverse zone del borgo.

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Immaginate di alzare gli occhi e trovarvi di fronte a un intero villaggio inciso nella roccia, come se qualcuno avesse deciso, un millennio fa, che costruire in piano fosse semplicemente troppo banale. Rocamadour esiste, e ogni anno quasi un milione e mezzo di persone fanno il viaggio fin qui per accertarsene di persona. Poche destinazioni al mondo riescono a fondere con la stessa intensità il sacro e il profano, la fatica fisica e la contemplazione spirituale, il Medioevo e il turismo contemporaneo. Eppure questo borgo del Lot, in Occitania, nel cuore del sud della Francia, ci riesce con una naturalezza disarmante. Un villaggio sospeso tra cielo e canyon. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Rocamadour, il borgo verticale che sfida la gravità e la storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Questi Villaggi Sfidano La Natura — DOCUMENTARIO ITA Sullo stesso argomento Leggi anche: Rick Owens ‘Prong’: l’abito che sfida la gravità L’illusione di Spalletti: quella colonna che sfida la gravità? Cosa sapere Ettore Spalletti espone Colonna nel vuoto presso il MAXXI L’Aquila a Palazzo Ardinghelli.