Rick Owens ‘Prong’ | l’abito che sfida la gravità

Rick Owens presenta ‘Prong’, un abito che sembra sfidare la gravità. La creazione combina materiali innovativi e design audace, attirando l’attenzione di appassionati di moda e addetti ai lavori. La forma dell’abito si distingue per linee nette e una silhouette insolita, che fanno discutere tra chi lo ha visto in passerella o fotografato negli eventi più recenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La filosofia del ‘Prong’: quando il jersey diventa scultura. L’abito mini ‘Prong’ di Rick Owens incarna una tensione creativa unica, dove la morbidezza intrinseca del jersey stretch viene forzata in forme che sfidano la gravità e le convenzioni sartoriali. Il tessuto, solitamente associato alla comodità quotidiana, qui subisce una trasformazione radicale: non è più solo un capo indossabile, ma diventa una struttura architettonica sul corpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rick Owens ‘Prong’: l’abito che sfida la gravità Articoli correlati Leggi anche: Rick Owens Giacca ‘jumbo Peter Flight’: La nostra opinione Leggi anche: Recensione Rick Owens Panties In Misto Cachemire Approfondimenti e contenuti su Rick Owens La spettacolare sfilata di Rick Owens a Parigi, con 200 modelli e modelleLa sfilata della collezione primavera/estate 2025 dello stilista americano Rick Owens è stata coreografica e spettacolare: si è tenuta giovedì davanti al Palais de Tokyo, un centro d’arte ... ilpost.it Nel backstage con Rick Owens prima della sua iconica sfilata da 200 personeTrovo Rick Owens in piedi accanto a un mare di persone: «Vieni a camminare con me», mi dice. È giovedì mattina, poco prima dell'orario in cui il designer americano iconoclasta è impegnato nella ... gqitalia.it