L’illusione di Spalletti | quella colonna che sfida la gravità

Ettore Spalletti ha esposto una sua installazione presso il MAXXI L’Aquila, all’interno di Palazzo Ardinghelli. L’opera, intitolata “Colonna”, si presenta come una struttura che sembra sfidare la gravità, posizionata nel vuoto. La presentazione è avvenuta di recente e ha attirato l’attenzione di visitatori e critici d’arte. La collocazione dell’opera ha suscitato discussioni sulla percezione e sul rapporto tra spazio e forma.

? Cosa sapere Ettore Spalletti espone Colonna nel vuoto presso il MAXXI L’Aquila a Palazzo Ardinghelli.. La mostra di Ai Weiwei resta visitabile fino al 6 settembre nello stesso polo.. L’installazione di Ettore Spalletti, intitolata Colonna nel vuoto, trasforma la cappella settecentesca di Palazzo Ardinghelli presso il MAXXI L’Aquila in un luogo dove l’arte sfida le leggi della fisica. L’opera del 2019, alta circa 4,5 metri, crea un effetto di sospensione totale senza toccare la volta dell’edificio, offrendo un percorso visivo che collega Roma e l’Abruzzo attraverso una ricerca cromatica tra bianco e azzurro. L’illusione gravitazionale di Spalletti a Palazzo Ardinghelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’illusione di Spalletti: quella colonna che sfida la gravità Notizie correlate Perché Putin non può permettersi la pace: l'illusione di una grande vittoria in Ucraina e quella su Trump (che non l'ha «salvato»)Un recente sondaggio del Vciom, un istituto filogovernativo, ha posto ai russi la seguente domanda: «Siete d’accordo con l’affermazione: “Mi sento... Leggi anche: Rick Owens ‘Prong’: l’abito che sfida la gravità Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juventus guidata dalla prudenza, Spalletti guarda avanti: Il nostro futuro in quattro partite; Il Milan, la Juventus e l'occasione d'oro per la Champions; A Torino la gara finisce subito: la Juve segna e raddoppia, il Bologna si arrende. Bernardeschi ko; Da Roma all’Aquila: il museo dove una colonna fluttua nel vuoto. Juventus guidata dalla prudenza, Spalletti guarda avanti: Il nostro futuro in quattro partiteNon dovevamo perdere, così l'allenatore bianconero dopo il deludente pareggio di San Siro. Ora la Champions passa dalla volata finale ... rainews.it Juventus, Spalletti dopo il Milan: David troppo solo, Yildiz senza fiato | Corsa Champions nel vivoJuventus, Spalletti dopo il Milan: David troppo solo, Yildiz senza fiato | Corsa Champions nel vivo La Juventus esce da San Siro con un punto pesante nello 0-0 contro il Milan e ... tuttojuve.com #Corbo (Tuttosport) a RS: «L'anno prossimo la vittoria dello scudetto è l'obiettivo centrale della #Juventus, che non può permettersi di ripartire dalle retrovie. Il rinnovo di #Spalletti c'è stato, quindi vuol dire che c'è una condivisione della Juventus che sarà». x.com PIERRE KALULU, CENTRALE PER SPALLETTI Il contratto del difensore scade nel 2029 ma la Juventus pensa già al rinnovo Il francese fa la differenza nello scacchiere tattico dell'allenatore toscano e per questo il club pensa ad un prolungamento fi - facebook.com facebook