Robotica in aula all’Ic Ungaretti Sfide Erasmus

A Lucca, le scuole stanno sperimentando l’uso della robotica nelle aule, coinvolgendo studenti in attività pratiche e innovative. Contestualmente, sono in corso progetti Erasmus che promuovono scambi educativi tra diversi paesi europei, favorendo la collaborazione internazionale. La città si distingue come centro di iniziative che combinano tecnologia e formazione, rafforzando la presenza di programmi europei dedicati alla crescita educativa e all’integrazione tra studenti di nazionalità diverse.

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Lucca si conferma sempre più un punto di riferimento per gli scambi Erasmus e per la progettazione educativa internazionale, grazie alla capacità delle scuole del territorio di coniugare innovazione didattica, accoglienza e apertura europea. In questo contesto si inserisce il recente progetto che ha coinvolto la scuola secondaria di primo grado “dell’ IC Ungaretti e una classe austriaca della città di Weiz, in un percorso dedicato alla robotica educativa e alle discipline STEM. La robotica educativa rappresenta oggi uno strumento particolarmente efficace per sviluppare competenze trasversali attraverso una didattica attiva e laboratoriale. Determinante il contributo dei docenti coinvolti, il cui lavoro rappresenta il vero motore di queste esperienze educative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Robotica in aula all’Ic Ungaretti. Sfide Erasmus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casalnuovo: Erasmus+, job shadowing al IC De NicolaCASALNUOVO DI NAPOLI (NAPOLI), 21 MARZO 2026 – Si è conclusa con esito positivo l’esperienza di job shadowing promossa dall’Istituto Comprensivo... IC Telese Terme, la scuola si apre all’Europa con Erasmus+Prosegue il percorso di apertura internazionale dell’Istituto Comprensivo di Telese Terme, coinvolto nel programma Erasmus+ KA1, uno degli strumenti...