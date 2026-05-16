Robotica in aula all’Ic Ungaretti Sfide Erasmus
A Lucca, le scuole stanno sperimentando l’uso della robotica nelle aule, coinvolgendo studenti in attività pratiche e innovative. Contestualmente, sono in corso progetti Erasmus che promuovono scambi educativi tra diversi paesi europei, favorendo la collaborazione internazionale. La città si distingue come centro di iniziative che combinano tecnologia e formazione, rafforzando la presenza di programmi europei dedicati alla crescita educativa e all’integrazione tra studenti di nazionalità diverse.
Lucca si conferma sempre più un punto di riferimento per gli scambi Erasmus e per la progettazione educativa internazionale, grazie alla capacità delle scuole del territorio di coniugare innovazione didattica, accoglienza e apertura europea. In questo contesto si inserisce il recente progetto che ha coinvolto la scuola secondaria di primo grado “dell’ IC Ungaretti e una classe austriaca della città di Weiz, in un percorso dedicato alla robotica educativa e alle discipline STEM. La robotica educativa rappresenta oggi uno strumento particolarmente efficace per sviluppare competenze trasversali attraverso una didattica attiva e laboratoriale. Determinante il contributo dei docenti coinvolti, il cui lavoro rappresenta il vero motore di queste esperienze educative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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