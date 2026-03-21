Casalnuovo | Erasmus+ job shadowing al IC De Nicola

A Casalnuovo di Napoli, l’Istituto Comprensivo “Enrico De Nicola” ha portato a termine un’esperienza di job shadowing finanziata dal programma Erasmus+. Durante l’iniziativa, docenti provenienti da vari Paesi europei hanno trascorso un periodo nelle scuole dell’istituto, osservando e affiancando il personale scolastico nelle attività quotidiane. L’evento si è concluso con un riscontro positivo per tutte le parti coinvolte.

CASALNUOVO DI NAPOLI (NAPOLI), 21 MARZO 2026 – Si è conclusa con esito positivo l’esperienza di job shadowing promossa dall’Istituto Comprensivo “Enrico De Nicola” di Casalnuovo di Napoli, che ha accolto docenti provenienti da diversi Paesi europei nell’ambito del programma Erasmus+. Docenti europei in visita. Durante i giorni di permanenza, gli insegnanti ospiti provenienti da Repubblica Ceca, Grecia e Spagna hanno partecipato attivamente alla vita scolastica, osservando le attività didattiche e organizzative dell’istituto. Tra i partecipanti figurano Šveráková Lenka e Kristýna Králová (Repubblica Ceca), Christina Filiadou, Nikolaos Ntallas, Christos Diplas e Kyriaki Matsia (Grecia), Maria José Pavía Menéndez e Patricia Puerta Castro (Spagna). 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Casalnuovo: Erasmus+, job shadowing al IC De Nicola Articoli correlati Erasmus+, docenti europei in visita a CasalnuovoCASALNUOVO DI NAPOLI (NAPOLI), 14 MARZO 2026 – L’Istituto Comprensivo “Enrico De Nicola” di Casalnuovo di Napoli ospiterà dal 16 al 20 marzo... Pozzuoli, accorpamento tra l’IC 2 e l’IC 5 per dimensionamentoLa Regione Campania ha approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026-2027, un provvedimento che ridefinisce... Tutti gli aggiornamenti su Casalnuovo Erasmus job shadowing al IC... Docente braidese in Germania per job shadowing Erasmus+La prof.ssa Simona Gili del Liceo Giolitti Gandino di Bra a Bochum con un gruppo piemontese: focus su sostenibilità, clima e innovazione didattica ... targatocn.it Progetto Erasmus Plus Job Shadowing: visita di due docenti spagnole a TeramoTERAMO – Nei giorni scorsi Macarena Leiva Garcia e Begoña Garrido Bernet, due docenti del Centro Integrato di Formazione Professionale (CIFP) n° 1 di Ceuta (Spagna), accompagnate dal Referente dei ... abruzzonews.eu