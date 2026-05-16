Robert Pattinson, attore britannico di 40 anni, è diventato famoso per il ruolo di un vampiro dal fascino indimenticabile nella saga di Twilight. La sua interpretazione ha contribuito a renderlo un’icona tra le generazioni più giovani. La sua chioma disordinata e il look spontaneo sono diventati elementi distintivi del personaggio. Nel corso degli anni, Pattinson ha continuato a lavorare nel cinema, partecipando a diversi progetti di rilievo. La sua immagine è rimasta legata a questa figura iconica.

Per le millennial sarà Edward Cullen per sempre, il sexy vampiro dalla chioma disordinata più cool della saga di Twilight. Ma Robert Pattinson, che ha soffiato 40 candeline il 13 maggio, per tutte (e tutti), comunque, è assolutamente una grandissima icona in fatto di capelli che ha influenzato nel tempo lo stile maschile +++dropcap Robert Pattinson da vent'anni è sulla cresta dell'onda. Dalla saga di Twilight, che lo ha reso celebre e amatissimo tra le ragazze in tutto il mondo, e dopo averlo ammirato in The Drama al fianco di Zendaya, vedremo l'attore, che il 13 maggio ha compiuto 40 anni, di nuovo sul grande schermo in The Odyssey, il kolossal del regista Christopher Nolan, dal 16 luglio al cinema, basato sul libro di Omero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Robert Pattinson, 40 anni favolosi di capelli arruffati

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