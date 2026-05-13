Robert Pattinson compie 40 anni | cosa dice il suo quadro astrale

Oggi si celebra il 40° compleanno di un attore nato il 13 maggio del 1986. Secondo un quadro astrale realizzato da un esperto, si evidenzia che non si tratta di una persona timida. Il profilo zodiacale suggerisce caratteristiche di apertura e dinamicità, in contrasto con eventuali stereotipi di riservatezza associati a questo segno. La ricorrenza segna un traguardo importante nella carriera e nella vita personale del protagonista.

Nato il 13 maggio del 1986, compie oggi 40 anni e dal quadro astrale fatto per lui da Joss, si dimostra un ragazzo tutt’altro che timido. Robert Pattinson, classe 1986, Toro con ascendente in Toro: segno di terra, legato alla concretezza, al piacere e a tutto ciò che rende la vita tangibile e, soprattutto, godibile. Se gli esordi sono stati segnati da un uso eccessivo di alcol — come lui stesso ha ammesso — il suo tema natale racconta chiaramente questa inclinazione: Nettuno in opposizione alla Luna parla di eccessi e di una certa tendenza a perdersi. Con Mercurio nel dodicesimo campo, nel segno del Toro, si rivela una mente strategica, calcolatrice, tutt’altro che ingenua.🔗 Leggi su Novella2000.it

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