Dal 1 aprile, Zendaya e Robert Pattinson sono protagonisti del film “The drama – Un segreto è per sempre”, diretto da Kristoffer Borgli. La pellicola rappresenta il primo progetto condiviso tra i due attori, mentre il gossip continua a discutere sulla presunta relazione tra Zendaya e Tom Holland. La loro presenza nel film segna un momento importante per le rispettive carriere.

Mentre il gossip si infervora per scoprire se Zendaya e Tom Holland si siano davvero sposati in segreto, dal 1 aprile Zendaya e Robert Pattinson si preparano a fare il grande passo in The drama – Un segreto è per sempre, diretti da Kristoffer Borgli. Il film sarà distribuito da I Wonder PIctures. In The Drama – Un segreto è per sempre, Kristoffer Borgli pone sotto la sua lente le relazioni di coppia, in un film che ha già scatenato un incredibile hype e un’attesa febbrile. Prodotto da A24, The Drama – Un segreto è per sempre, scritto e diretto da Kristoffer Borgli, arriverà nei cinema italiani l’1 aprile 2026, due giorni prima dell’uscita americana, con I Wonder Pictures. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Drama | Zendaya e Robert Pattinson al cinema

Articoli correlati

“The Drama” con Robert Pattinson e Zendaya dal 1° aprile al cinemaROMA – I Wonder Pictures è lieta di presentare il trailer e il poster italiani ufficiali di “The Drama – Un segreto è per sempre”, sorprendente...

The Drama: How Zendaya and Robert Pattinson Bonded as a Couple!

Una raccolta di contenuti su The Drama

Temi più discussi: THE DRAMA: il trailer del nuovo film con Zendaya e Pattinson; The Drama - Un segreto è per sempre; The Drama: ecco l'atteso film con Zendaya e Pattinson; The Drama con Robert Pattinson e Zendaya dal 1° aprile al cinema.

The Drama | Zendaya e Robert Pattinson al cinemaScopri The Drama - Un segreto è per sempre con Zendaya e Robert Pattinson. Dal 1° aprile al cinema la nuova pellicola A24 distribuita da I Wonder Pictures. universalmovies.it

Zendaya e Robert Pattinson: arriva The DramaZendaya e Robert Pattinson insieme in «The Drama – Un segreto è per sempre». Scopri trailer, trama e data di uscita italiana del nuovo film. lagazzettadellospettacolo.it

Mai annunciata nei giorni scorsi, Zendaya è apparsa agli Oscar 2026 come presentatrice a sorpresa insieme al suo co-protagonista di The Drama, Robert Pattinson x.com

Dal 1° aprile arriva al cinema The Drama – Un segreto è per sempre, il nuovo film di Kristoffer Borgli con Zendaya, Robert Pattinson e Alana Haim. Emma e Charlie sono una coppia felicemente fidanzata, ma a una settimana dalle nozze un segreto rivelato me - facebook.com facebook