Sulla riforma elettorale la destra dice di voler mettere la quarta | Se il centrosinistra dice no andiamo avanti

Il centrodestra insiste sulla volontà di portare avanti la riforma elettorale, affermando che se il centrosinistra si oppone, proseguirà comunque. Finora il rapporto tra il governo e le proposte di modifica del sistema elettorale è stato abbastanza complicato, con opinioni contrastanti e divergenze di posizione. La discussione resta aperta e non ci sono ancora accordi definitivi.

Finora il rapporto tra il centrodestra di governo e le riforme è stato così così, si può dire con eufemismo. L’ultima volta è finita con la Caporetto al referendum sulla separazione delle carriere, con oltre 14 milioni di no. Ora però la maggioranza che sostiene il governo di Giorgia Meloni vuole riprovarci, questa volta non con una legge costituzionale, ma con una norma ordinaria per cambiare il sistema elettorale, a poco meno di un anno e mezzo dal ritorno alle urne per le Politiche. Giovedì prossimo sono in programma le prime votazioni in commissione Affari costituzionali. E’ probabile che si scelga insomma il “testo base”, quello da cui partire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sulla riforma elettorale la destra dice di voler mettere la quarta: “Se il centrosinistra dice no, andiamo avanti” Leggi anche: Renzi dice al centrosinistra di attaccare Meloni sulla sicurezza: “È governo di sciacalli senza soluzioni” Meloni: "Andiamo avanti". Il centrosinistra: "Si apre una nuova stagione politica"AGI - A scrutinio ancora non concluso, con i dati che via via vengono aggiornati dal sito del Viminale ed è ormai certa la vittoria del No al... Temi più discussi: Legge elettorale, iter al via in Parlamento: i nodi e le ipotesi; Legge elettorale, dal 31 marzo iter in commissione ma crescono i dubbi nella maggioranza; Legge elettorale, Meloni tira dritto sulla riforma; Lo sberleffo della legge elettorale. Legge elettorale, l'iter per la riforma inizierà martedì. L'opposizione: Si ferminoLeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, l'iter per la riforma inizierà martedì. L'opposizione: 'Si fermino' ... tg24.sky.it Maggioranza avanti sulla legge elettorale, muro delle opposizioniLa strada per la maggioranza resta tracciata. E a chiarirla è anche il presidente della commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano, al termine della riunione dell'ufficio di presidenza di oggi: ... ansa.it LA RIFORMA ELETTORALE RISCHIA DI DIVENTARE PER IL CENTRODESTRA UN CLAMOROSO AUTOGOL x.com e ’ parlano della legge elettorale come se stessero facendo un favore alla democrazia. No. Stanno facendo la solita operazione di palazzo. La maggioranza ha già avviato l’iter parlamentare della riforma e Bal facebook