Robert Lewandowski lascerà il Barcellona al termine della stagione in corso. L’attaccante ha firmato con il club catalano nell’estate del 2022, proveniente dal Bayern Monaco, per una cifra di 45 milioni di euro. Durante il suo periodo a Barcellona, ha disputato 190 partite e segnato 119 reti. In un’intervista pubblicata di recente, Lewandowski ha dichiarato di aver portato a termine la sua missione nel club e di essere pronto a proseguire la sua carriera altrove.

Robert Lewandowski lascerà il Barcellona a fine stagione. L’attaccante era arrivato dal Bayern Monaco nell’estate 2022 per 45 milioni e, in quattro stagioni con il club catalano, ha collezionato 190 presenze condite da 119 gol. Sette i trofei vinti: tre campionati, tre Supercoppe di Spagna e una Coppa del Re. Lewandowski saluta il Barcellona. Questo il messaggio del Barça sui social: “ Arrivato come una stella. Te ne vai come leggenda. Grazie, Robert Lewandowski, per ogni gol, ogni battaglia e ogni momento magico con questi colori. Un culer per sempre “. Came as a star. Leaves as legend. Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lewandowski saluta il Barcellona: “Ho completato la mia missione, ora devo andare avanti”

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Lewandowski se va de la peor manera

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