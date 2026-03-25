Sara Spiniello annuncia la sua candidatura per un nuovo mandato alla guida del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, dopo aver ricoperto il ruolo per un anno. Nel comunicato, spiega di voler continuare a promuovere crescita, partecipazione e ascolto all’interno del movimento. La decisione arriva a un anno dall’inizio dell’incarico, con l’obiettivo di proseguire l’attività sul territorio.

Dopo 365 giorni alla guida del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, Sara Spiniello traccia un bilancio positivo della sua esperienza e annuncia la volontà di riproporsi per un nuovo mandato. Sul piano dell'attività politica locale, Spiniello rivendica risultati concreti: «Grazie a noi, Avellino ha ospitato nomi importanti e ha realizzato iniziative di grande rilievo», sottolineando che il gruppo è stato «sempre sul pezzo, pronto ad ascoltare, agire e fare la differenza». «Il nostro gruppo è cresciuto in modo significativo», aggiunge, «migliorando di giorno in giorno». AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Sara Spiniello si ricandida: «Crescita, partecipazione e ascolto al centro del M5S di Avellino»

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