Rivoluzione Möves Pedoni e ciclisti diventano protagonisti

In queste settimane, il Comune di Milano ha avviato il progetto Möves, un piano che mira a modificare la distribuzione degli spazi nelle strade della città. Con questa iniziativa, si intende favorire pedoni e ciclisti, attribuendo loro una posizione centrale rispetto a veicoli motorizzati e mezzi di trasporto più pesanti. L’obiettivo è riorganizzare la mobilità urbana, creando un ambiente più sicuro e accessibile per chi si sposta a piedi o in bicicletta.

Proprio in queste settimane, il Comune di Milano ha lanciato Möves, un piano per ribaltare la gerarchia stradale, mettendo pedoni e ciclisti al vertice delle priorità urbanistiche. Tutto ruota attorno al Biciplan ’Cambio’, un progetto della Città Metropolitana che sta attirando l’attenzione delle capitali europee. Attraverso una rete ciclabile capillare di ben 750 chilometri, il piano mira a cucire insieme i 132 comuni dell’hinterland. Questa infrastruttura è la risposta concreta alla necessità di armonizzare il territorio, offrendo ai pendolari un’alternativa sicura, rapida e sostenibile per i propri spostamenti quotidiani. L’idea è quella di rendere l’ingresso in città senza auto non solo possibile, ma preferibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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