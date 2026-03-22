Nel centro storico le pavimentazioni sono molto danneggiate, creando condizioni pericolose per pedoni e ciclisti. Le strade presentano buche e avvallamenti evidenti, mentre l’amministrazione comunale non ha ancora programmato interventi di riparazione. La situazione mette a rischio la sicurezza di chi attraversa o utilizza le vie del centro, rendendo difficile camminare o pedalare senza preoccupazioni.

Pavimentazioni del centro in grave dissesto senza che l’amministrazione comunale si sogni di intervenire. A protestare è l’avvocato cesenate Roberto Iacuzzi che denuncia la situazione degradata in corso Sozzi, piazza San Giovanni Paolo II di fronte alla Cattedrale, corso Mazzini e via Battisti. "Per vent’anni ho percorso, per motivi professionali queste vie - afferma l’avvocato Iacuzzi – almeno quattro volte al giorno sperimentando la condizione disastrata della pavimentazione stradale. Evidentemente errata nella sua progettazione iniziale e nella sua stessa realizzazione, essa mostra da molto tempo e in maniera permanente i gravi errori commessi nella scelta dei materiali e nell’esecuzione delle opere di pavimentazione da parte dei dirigenti e dei tecnici progettisti, incaricati dalle amministrazioni comunali susseguitesi nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Manti dissestati in centro storico. Seri pericoli per pedoni e ciclisti"

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