Le sfilate di moda per il 2026 mostrano una forte volontà di sperimentazione nel settore dei capelli e degli accessori. Sono stati presentati tagli audaci e dettagli sopra le righe, mentre le tendenze di bellezza si spostano verso look più evidenti e meno discreti. La stagione segna un netto cambiamento rispetto alle estetiche minimal e naturali che avevano dominato negli ultimi anni.

Si apre un’epoca di grande sperimentazione, nel mondo della bellezza. Sono finiti (o per lo meno sospesi) i tempi in cui il make up più bello era quello che c’era senza farsi vedere (no make up – make up) e i capelli più cool erano quelli luminosi e glossati. Ora, occorre tirare fuori il coraggio ma anche sprigionare la voglia di creare e di mettersi in gioco. Così nel trucco come nei tagli capelli e negli accessori pensati per i prossimi mesi del 2026 e del 2027. Una tendenza che era già nell’aria e che le sfilate di Parigi, a partire dai make up evidenti e colorati e bold, hanno decisamente confermato. Con idee massimaliste anche per le chiome. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Capelli 2026: idee, tagli e accessori sopra le righe che arrivano dalle sfilate

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