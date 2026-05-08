Il ‘Sopra le righe festival’ torna ad Albinea per un appuntamento di tre giorni, da oggi a domenica, con un ricco programma di eventi. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, prevede spettacoli, letture, performance, giochi e attività di vario genere. Dopo le due edizioni precedenti, il festival si presenta quest’anno ancora più intenso e coinvolgente, con molte iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età.

Molte sono le iniziative del programma ‘ Sopra le righe festival ’ che, dopo le fortunatissime edizioni del 2024 e 2025, tornerà ancor più travolgente oggi, domani e domenica ad Albinea con tre giorni di spettacoli, letture, performance, giochi, creatività e allegria. "L’iniziativa parte dalla volontà di trasmettere il messaggio che le biblioteche non sono luoghi statici o polverosi, ma soggetti vivi che interagiscono con la comunità", dicono dal Comune di Albinea. Saranno tre giornate dense di significato, confronto, scambio e divertimento durante i quali ci saranno eventi per tutti che, partendo dalla biblioteca, si diffonderanno nel territorio di Albinea e oltre per portare la lettura, le arti, il gioco e lo stare insieme in luoghi inediti e inaspettati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si apre il ’Sopra le righe’. Albinea, 3 giorni di festa

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