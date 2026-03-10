Carosino al via il Teatro Festival Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino | sette compagnie in scena

A Carosino prende il via il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, che vede in programma sette compagnie teatrali. L’evento, organizzato nella località, coinvolge diverse formazioni che si esibiscono in diverse serate. La manifestazione si concentra sulla rappresentazione di spettacoli teatrali, con partecipanti provenienti da varie parti del paese. La kermesse si svolge in più date, con il pubblico chiamato a seguire le diverse performance.

Tarantini Time Quotidiano Entra nel vivo il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna teatrale organizzata da CarusTeatro Aps che, con la direzione artistica di Davide Roselli, giunge alla nona edizione confermando la formula che vede sette importanti compagnie amatoriali italiane portare in scena i propri lavori. Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Comunale di Carosino, in via Vittorio Veneto. Il biglietto per la singola serata costa 6 euro, mentre l’abbonamento per le sette rappresentazioni, comprensivo della serata finale con premiazione e spettacolo, ha un costo di 48 euro. Informazioni e prevendita sono disponibili presso la sede di CarusTeatro Aps in viale Risorgimento 32 a Carosino (cell. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

