Rissa nella stazione brianzola | uomo ferito con un coltello

Da monzatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio, nei pressi della stazione ferroviaria di Paderno d’Adda, si è verificata una lite tra due uomini. Durante l’alterco, uno di loro ha estratto un coltello e ha ferito l’altro, che è stato trasportato in ospedale a Merate. La stessa sorte è toccata all’aggressore, condotto in ospedale a Vimercate. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

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Uno ha estratto un coltello e ha aggredito l'altro ferendolo. Sono stati portati negli ospedali di Merate e Vimercate i due uomini protagonisti di una violenta lite avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Paderno d'Adda. La rissa e poi il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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