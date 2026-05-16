Rissa nella stazione brianzola | uomo ferito con un coltello
Nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio, nei pressi della stazione ferroviaria di Paderno d’Adda, si è verificata una lite tra due uomini. Durante l’alterco, uno di loro ha estratto un coltello e ha ferito l’altro, che è stato trasportato in ospedale a Merate. La stessa sorte è toccata all’aggressore, condotto in ospedale a Vimercate. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.
Uno ha estratto un coltello e ha aggredito l'altro ferendolo. Sono stati portati negli ospedali di Merate e Vimercate i due uomini protagonisti di una violenta lite avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Paderno d'Adda. La rissa e poi il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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