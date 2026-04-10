San Giuliano rissa notturna in via Turati | ferito con un coltello

Nella notte tra mercoledì e giovedì, via Turati a San Giuliano è stata teatro di una rissa tra due uomini di nazionalità sudamericana. Durante l'aggressione, uno dei due è stato ferito con un coltello, provocando un intervento immediato delle forze dell'ordine e del personale sanitario. La zona è stata isolata per consentire i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Un violento scontro tra due uomini di nazionalità sudamericana ha scosso la tranquillità di San Giuliano nella notte tra mercoledì e giovedì, culminando con un ferimento da arma bianca. L’episodio si è verificato precisamente al civico 4 di via Filippo Turati, una zona centrale del comune, dove un diverbio nato per motivi apparentemente banali è degenerato in una colluttazione fisica che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari. Il clima si è surriscaldato rapidamente dopo lo scambio di parole tra i due contendenti, portando uno di loro a impugnare un coltello. Nel corso dell’aggressione, il trentaduenne coinvolto è stato colpito a un gluteo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giuliano, rissa notturna in via Turati: ferito con un coltello Leggi anche: Rissa con coltello in piazza: un ferito Al pronto soccorso con un coltello da macellaio nelle calze: era stato ferito in una rissaDenunciato un 43enne marocchino: era arrivato all'ospedale con un’ambulanza presentando lesioni riconducibili a una rissa avvenuta in viale...