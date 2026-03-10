Liceo Tenca l' occupazione è finita ma esplode lo scontro tra preside e genitori

Dopo la fine dell’occupazione avvenuta a fine febbraio, si è acceso un duro scontro tra il preside del liceo Tenca e i genitori degli studenti. Mentre l’occupazione si è conclusa, le tensioni tra le parti sono rimaste vive, alimentando un confronto acceso e diretto. La situazione riguarda le modalità di gestione e le decisioni prese all’interno dell’istituto.

Il dirigente scolastico ha attaccato l'azione degli studenti definendola "violenta e squadrista". Secondo i genitori bisognerebbe abbassare i toni L’occupazione è terminata a fine febbraio. Quello che non si è concluso, tuttavia, è l’acceso confronto tra la dirigenza scolastica e i genitori degli studenti del liceo Tenca di Milano. Tutto è iniziato mercoledì 25 febbraio, quando diversi studenti hanno occupato la scuola. Le motivazioni sono diverse, tra cui anche lo stato in cui versa l’edificio. L’occupazione è proseguita fino al 27 febbraio, quando gli studenti hanno lasciato l’istituto. La vicenda, però, non si è chiusa con la fine dell’occupazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

