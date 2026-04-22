Dopo un incidente stradale in Contrada Nunziata, un uomo di 44 anni residente a Palagonia è stato arrestato. L’uomo ha aggredito sia il personale del 118 che i carabinieri intervenuti sul posto. L’intervento delle forze dell’ordine si è trasformato in un episodio di violenza, portando all’arresto dell’uomo e al suo trasferimento in carcere. La situazione ha causato confusione e tensione nella zona interessata dall’incidente.

Un uomo di 44 anni, residente a Palagonia, è stato condotto in carcere dopo una violenta escalation scatenata da un incidente stradale avvenuto nella zona di Contrada Nunziata. Il conducente di un autocarro, coinvolto in uno scontro con un’auto, ha infatti aggredito il personale del 118 e i militari dell’Arma, culminando in minacce di morte e tentativi di impossessamento dei mezzi di soccorso. I fatti sono iniziati intorno alle ore 8 del mattino, quando la centrale operativa della compagnia di Palagonia ha ricevuto diverse chiamate da automobilisti che transitavano nei pressi del luogo del sinistro. Lo scontro aveva coinvolto un camion e un’autovettura, lasciando uno degli occupanti dell’auto ferito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos dopo lo scontro: aggredisce 118 e Carabinieri, arrestato

RISSA IN STRADA! CARABINIERI AGGREDITI DURANTE L’INTERVENTO!

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