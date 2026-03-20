Ristoranti di pesce e sushi a Napoli aumentati i controlli del Nas dopo l'impennata dei casi di Epatite A

A Napoli, i carabinieri dei Nas hanno intensificato i controlli in ristoranti di pesce, sushi, pescherie e mercati di frutti di mare a seguito di un aumento dei casi di Epatite A. Le verifiche riguardano la sicurezza alimentare e le condizioni igienico-sanitarie dei locali coinvolti. L'operazione coinvolge diverse strutture della città per garantire il rispetto delle normative vigenti.