Le autorità delle Maldive hanno ripreso le operazioni di ricerca dei corpi dei quattro subacquei italiani scomparsi dopo un incidente avvenuto giovedì nell’atollo di Vaavu. Le prime indagini indicano che i corpi si trovavano a una profondità superiore a quella consentita per le immersioni. La Guardia costiera locale sta effettuando immersioni per recuperare i corpi, mentre proseguono le verifiche sulle circostanze che hanno causato l’incidente. Non sono stati ancora resi noti dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’accaduto.

La Guardia costiera delle Maldive ha avviato le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani ancora dispersi dopo l’incidente avvenuto giovedì scorso nell’atollo di Vaavu. Le operazioni sono seguite direttamente dalla Farnesina: il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo, Damiano Francovigh, competente anche per le Maldive, e con la console onoraria a Malé, Giorgia Marazzi, entrambi imbarcati sull’unità di appoggio “Ghazee” della Guardia costiera maldiviana. In mare sono impegnati otto sommozzatori locali, che si alternano nei tentativi di individuare e recuperare i corpi. I primi due operatori si sono già immersi per segnalare con precisione il punto di ingresso del sistema di caverne in cui sono scomparsi i sub italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maldive, riprese le ricerche dei corpi. Le prime indagini: "Erano a una profondità superiore a quella consentita”

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