Piano Chivu double e rinnovo con l’Inter | le cifre

L’allenatore dell’Inter, che ha recentemente vinto il suo primo scudetto, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027. Secondo le dichiarazioni dell’amministratore delegato del club, Chivu potrebbe continuare a lavorare con l’Inter a lungo termine. Nei giorni scorsi sono circolate voci su un possibile rinnovo e sul suo ruolo nel progetto tecnico della squadra, mentre le cifre del suo accordo attuale non sono state rese pubbliche.

L’attuale contratto del tecnico neo Campione d’Italia scade a giugno 2027 “Chivu può restare all’Inter a lungo”, ha detto Beppe Marotta anche dopo la conquista dello Scudetto numero 21. Il futuro del tecnico è già scritto: sarà ancora a tinte nerazzurre. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Al termine della stagione l’agente del rumeno e la dirigenza interista si incontreranno con un unico scopo: trovare un accordo definitivo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2027. Stando al ‘Corriere dello Sport’, Chivu dovrebbe legarsi all’Inter per un’altra stagione, ovvero fino al 2028, vedendosi aumentare l’ingaggio da 2,5 a 3,5 milioni netti a stagione più bonus.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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