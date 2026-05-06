Piano Chivu double e rinnovo con l’Inter | le cifre

Da calciomercato.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore dell’Inter, che ha recentemente vinto il suo primo scudetto, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027. Secondo le dichiarazioni dell’amministratore delegato del club, Chivu potrebbe continuare a lavorare con l’Inter a lungo termine. Nei giorni scorsi sono circolate voci su un possibile rinnovo e sul suo ruolo nel progetto tecnico della squadra, mentre le cifre del suo accordo attuale non sono state rese pubbliche.

L’attuale contratto del tecnico neo Campione d’Italia scade a giugno 2027 “Chivu può restare all’Inter a lungo”, ha detto Beppe Marotta anche dopo la conquista dello Scudetto numero 21. Il futuro del tecnico è già scritto: sarà ancora a tinte nerazzurre. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Al termine della stagione l’agente del rumeno e la dirigenza interista si incontreranno con un unico scopo: trovare un accordo definitivo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2027. Stando al ‘Corriere dello Sport’, Chivu dovrebbe legarsi all’Inter per un’altra stagione, ovvero fino al 2028, vedendosi aumentare l’ingaggio da 2,5 a 3,5 milioni netti a stagione più bonus.🔗 Leggi su Calciomercato.it

piano chivu double e rinnovo con l8217inter le cifre
© Calciomercato.it - Piano Chivu, double e rinnovo con l’Inter: le cifre

Notizie correlate

Calciomercato Inter LIVE: le cifre e i dettagli del rinnovo di Chivu. Per la difesa c’è anche il nome di Mancinidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Rinnovo e addio all’Inter: cosa succede con Bisseck, ecco le cifreIn pochi mesi è cambiato tutto per il tedesco, ora uno dei punti fermi della difesa interista Nel calcio spesso le cose cambiano in fretta, vedi il...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Inter, pronto il rinnovo di Chivu fino al 2028. L'allenatore indicherà i nomi per il mercato; Chivu, l'Inter riaccesa da un tecnico, psicologo, amico e condottiero; Due colonne del Triplete, la meteora da giocatore e l'insostituibile tattico: l'Inter e lo scudetto degli 'invisibili'. Tutti gli uomini di Chivu; Inter, Nico Paz torna al Real: il piano. Leoni, Pisilli e ‘l’usato sicuro’: tutti i nomi.

In casa Inter è scattato l’allarme Thuram: il piano di ChivuLe ultime sui nerazzurri in vista della gara col Pisa e di quella decisiva di Champions in casa del Borussia Dortmund I numeri di Thuram in questa stagione non sono affatto da buttare via, 11 gol e 3 ... calciomercato.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.