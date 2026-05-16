Rimini si prepara a giocare la quarta partita contro Pesaro al Flaminio, con la possibilità di chiudere la serie e accedere alle semifinali. La squadra locale si presenta con il vantaggio di aver vinto la terza partita giovedì, con un margine di +18 punti, e si aspetta un pubblico caldo e carico per questa sfida decisiva. La formazione ospite, invece, ha a disposizione un match point per tentare di prolungare la serie e cercare di ribaltare il risultato.

di Loriano Zannoni C’è gara4 e la Dole serve per il match, con un Flaminio presumibilmente ancora infuocato e tutta la carica che deriva dal +18 della terza partita di giovedì. La Rinascita stasera (palla a due alle 20.30) può conquistare la semifinale, ma sa che non si può fidare di una Pesaro tramortita ma non finita, in difficoltà ma con ancora alcune carte da giocare. Rimini attende di sapere, ma lo scoprirà solo alla presentazione della lista gara, se la Vuelle riproporrà lo schema a due lunghi stranieri o rispolvererà Jazz Johnson. Le difficoltà a rimbalzo di gara1 avevano indotto Leka ad affiancare Smith a Miniotas, ma l’energia e l’attività fisica della Rinascita si sono fatte sentire anche giovedì con la stessa strutturazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rinascita-Pesaro, atto quarto al Flaminio. Rimini ha il match point per le semifinali

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