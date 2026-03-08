Basket Rimini domina il big match | Valtur Brindisi ko al Flaminio 84-70

Nel match della 30esima giornata di basket, Rimini ha battuto in casa Valtur Brindisi con il punteggio di 84-70. La squadra ospite ha subito una sconfitta che influisce sulla differenza punti nello scontro diretto, passando da +7 a -14. Con questa vittoria, Rimini si mantiene in testa alla classifica, mentre Brindisi si allontana dalla capolista Pesaro, che ha due punti di vantaggio.

BRINDISI - Sconfitta esterna per la Valtur Brindisi nel big match della 30esima giornata al Flaminio di Rimini, compromettendo anche la differenza punti nello scontro diretto (+7 e -14) e scivolando a due punti di distanza dalla capolista solitaria Pesaro (più differenza punti sfavorevole). Partita vissuta tra break e contro break ma in cui la Dole Basket sfrutta la migliore vena realizzativa da oltre l'arco, fondamentale in cui Brindisi stecca con 419 a fronte del 1226 dei padroni di casa. Nove rimbalzi offensivi totali catturati dalle due squadre nelle prime battute, seppur non convertiti a canestro, con Brindisi che riesce ad avere un canestro da ogni atleta del quintetto base nei primi cinque minuti di gioco (7-10) e chiudere il primo quarto in vantaggio di un possesso pieno sul punteggio parziale di 13-16.