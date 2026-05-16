Nella città sono state distribuite circa 13.000 targhe per i monopattini in sharing, ma il numero di veicoli attivi si avvicina alle 13.500 unità. La giornata di domani potrebbe segnare l'inizio di un servizio che, secondo le previsioni, potrebbe non partire con tutte le carte in regola. La differenza tra targhe rilasciate e monopattini disponibili solleva dubbi sulla reale efficacia dell'avvio del servizio. Le autorità stanno monitorando da vicino la situazione prima di procedere ufficialmente.

Quella in programma per la giornata di domani rischia di essere una falsa partenza. Come previsto dal nuovo Codice della Strada, entro oggi tutti i proprietari di monopattini elettrici avrebbero dovuto dotare i propri veicoli di una targa identificativa per continuare a circolare in città, ma la possibilità che siano riusciti a riceverla in tempo è remota. Migliaia di pratiche risultano ancora inevase e per molti utenti la consegna fisica del contrassegno è destinata a slittare. Lunedì scorso, a cinque giorni dalla scadenza, i "targhini" rilasciati nella Capitale erano 13.000. Pochi, se si considera che a Roma solo i monopattini in sharing sono 13. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rilasciate 13mila targhe ma i monopattini in sharing solo a Roma sono 13.500

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