Sosta selvaggia di bici e monopattini arrivano 31 aree parcheggio per lo sharing a Roma
A Roma saranno aperte 31 nuove aree di parcheggio dedicate a bici e monopattini in sharing, con l'obiettivo di ridurre la sosta selvaggia in città. Le nuove zone saranno distribuite in vari punti, per favorire un posizionamento più ordinato dei mezzi. La decisione arriva in risposta alla presenza disorganizzata di veicoli in sharing che spesso occupano spazi non autorizzati.
Nuovi stalli per bici e monopattini in sharing a Roma: 31 aree per ridurre la sosta selvaggia, ecco dove saranno. Niente multe, ma più regole in arrivo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Monopattini e bici in sharing, arrivano gli stalli dedicati: la mappa completa degli interventiLa novità riguarda soprattutto il centro di Roma dove si registra il maggior utilizzo dei mezzi di micromobilità elettrica Finalmente gli stalli...
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