Stop ai monopattini elettrici in sharing Bit Mobility li ritira dalle strade fiorentine Solo per hotel e privati

Bit Mobility ha deciso di interrompere il servizio di sharing dei monopattini elettrici a Firenze e ha iniziato a ritirarli dalla strada. La società continuerà a fornire i mezzi solo a hotel e clienti privati, limitando così la distribuzione pubblica. La decisione riguarda tutta la flotta presente nella città, che sarà rimossa nei prossimi giorni. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori piani riguardo a questa scelta.

Bit Mobility conclude il servizio di sharing e ritira la flotta di monopattini elettrici dalle strade fiorentine. Con questa decisione di una delle più note aziende del settore, si chiude definitivamente il capitolo della micromobilità urbana legata a questo tipo di mezzi dopo lo stop deciso da Palazzo Vecchio. La stretta definitiva del Comune di Firenze era arrivata il 31 marzo scorso e, da quel momento, la polizia municipale aveva avviato la rimozione dei monopattini dalle strade cittadine. Le aziende hanno però deciso di continuare con un servizio privato, come Bird, sebbene non siano mancate le frizioni con il Comune per l'utilizzo del suolo pubblico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Attiva la nuova flotta di monopattini in sharing: Bit e Dott vincono il bando pubblico del Comune Voghera, stop ai monopattini elettrici in centro: divieto di circolazione in un tratto di via EmiliaVoghera (Pavia), 16 marzo 2026 – Divieto di circolazione per i monopattini elettrici in un tratto della centralissima via Emilia a Voghera. Temi più discussi: Monopattini, Bit Mobility ritira flotta da Firenze, stop servizio 'sharing'; Monopattini, anche Bit non molla. L’azienda ritira i mezzi in sharing. Ma punta su hotel e noleggi privati; Firenze: Bit Mobility conclude il servizio di sharing; Monopattini, l'anno zero: targhe obbligatorie, multe e le città che li vietano. Stop ai monopattini elettrici in sharing, Bit Mobility li ritira dalle strade fiorentine. Solo per hotel e privatiBit Mobility conclude il servizio di sharing e ritira la flotta di monopattini elettrici dalle strade fiorentine. Con questa decisione di una delle più note aziende del settore, si chiude ... firenzetoday.it Monopattini, Bit Mobility ritira flotta da Firenze, stop servizio 'sharing'La società di trasporti Bit Mobility conclude il servizio di sharing e ritira integralmente la flotta di monopattini elettrici a Firenze per la decisione del Comune di interrompere il servizio dal 31 ... ansa.it Monopattini, Bit Mobility ritira flotta da Firenze, stop servizio 'sharing'. Dopo che il Comune ha interrotto convenzione a partire dal 31 marzo #ANSAmotori #ANSA x.com Monopattini, Bit Mobility ritira flotta da Firenze, stop servizio 'sharing'. Dopo che il Comune ha interrotto convenzione a partire dal 31 marzo #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook