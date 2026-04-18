Rifondazione Comunista ha annunciato la disponibilità a collaborare con i partiti del centrosinistra, sottolineando come i 200mila voti ottenuti nelle ultime elezioni possano risultare decisivi per vincere contro le forze di destra. La formazione politica ha espresso l’intenzione di partecipare a un campo largo, ritenendo che sia arrivato il momento di unire le forze per affrontare le sfide politiche future.

Rifondazione comunista considera maturi i tempi per tornare ad allearsi con i partiti del centrosinistra. La decisione di aprirsi a un “fronte democratico per la Costituzione” è stata assunta qualche giorno fa dal Comitato politico nazionale e annunciata alla bolognese Radio Città Fujiko dal segretario Maurizio Acerbo. Rifondazione comunista si vuole alleare col campo largo. Acerbo ha rivendicato le battaglie che ultimamente ha condiviso con i leader del campo largo, dalle manifestazioni pro Gaza al referendum contro il Jobs Act fino a quello contro la riforma della Giustizia, ma ne ha fatto anche una questione di mutate condizioni generali:...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rifondazione comunista si offre al campo largo: «Anche 200mila voti decisivi per battere le destre»

Notizie correlate

Rifondazione Comunista: stop al distacco e alleanza col campo largoIl segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha sancito dopo la riunione del comitato nazionale avvenuta domenica scorsa un...

Oltre il recinto del "Campo Largo": la sfida di Rifondazione Comunista per AvellinoAppello alle associazioni: basta esclusioni, costruiamo insieme una vera alternativa contro le destre e il finto civismo Il tempo delle attese e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Per un fronte costituzionale, democratico e antifascista; Prc lancia il fronte contro le destre; Rifondazione Comunista ha proposto un’alleanza ai partiti di centrosinistra; Rifondazione Comunista verso una coalizione elettorale contro la destra: intervista a Maurizio Acerbo.

Il ritorno al futuro di Rifondazione comunista: vota per rientrare nel centrosinistra e si spaccaIl 12 aprile scorso, con una maggioranza risicata nel Comitato politico nazionale (89 sì, 80 no), è passata la proposta del segretario Maurizio Acerbo ... repubblica.it

Rifondazione Comunista ha proposto un’alleanza ai partiti di centrosinistraRifondazione Comunista ha proposto ai partiti di centrosinistra di allearsi e formare insieme una coalizione elettorale per affrontare e sconfiggere i partiti di centrodestra alle prossime elezioni po ... ilpost.it

Intitolazione a Giovanni Gentile, Rifondazione comunista attacca il Comune - #IlGiunco - facebook.com facebook