Rifondazione Comunista | stop al distacco e alleanza col campo largo

Dopo la riunione del comitato nazionale, il segretario di Rifondazione Comunista ha annunciato che il partito si allontanerà dal distacco politico e stabilirà un’alleanza con il campo largo. La decisione segna un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti e mira a rafforzare la presenza politica contro l’avanzata della destra. La nuova linea sarà portata avanti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di costruire un fronte unito.

Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha sancito dopo la riunione del comitato nazionale avvenuta domenica scorsa un cambio di rotta radicale: il partito si schiererà con il campo largo per contrastare l’avanzata della destra. La decisione interrompe un distacco durato diciotto anni, iniziato dopo le esperienze politiche legate ai governi di Prodi e ad altri esponenti del centrosinistra. Una strategia di contenimento dettata dal nuovo scenario internazionale. Le motivazioni che spingono verso questa alleanza di scopo risiedono nella percezione di un mutamento profondo degli equilibri politici, sia in Italia che a livello globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifondazione Comunista: stop al distacco e alleanza col campo largo Oltre il recinto del "Campo Largo": la sfida di Rifondazione Comunista per AvellinoAppello alle associazioni: basta esclusioni, costruiamo insieme una vera alternativa contro le destre e il finto civismo Il tempo delle attese e... Il progetto Conad al Macello Vecchio torna in Consulta: l’affondo di Rifondazione ComunistaIn merito al progetto, Rifondazione Comunista circolo di Villa San Martino esprime dei dubbi sulla riqualifica che sindaca e assessori giudicano... Temi più discussi: Per un fronte costituzionale, democratico e antifascista; Prc lancia il fronte contro le destre; Lettera aperta ai compagni e alle compagne della componente Ferrero di Rifondazione Comunista; Torino polo dei caccia, Rifondazione Comunista attacca: Priorità sbagliate. Torino polo dei caccia, Rifondazione Comunista attacca: Priorità sbagliateIl rafforzamento del ruolo di Torino all’interno del programma internazionale Gcap, legato allo sviluppo dei caccia di nuova generazione, accende lo scontro politico in Piemonte. Dopo le notizie sui n ... giornalelavoce.it Vandalizzata la sede di Rifondazione Comunista a Treviglio: Colpiti per il nostro sostegno alla causa palestineseIl gesto vandalico è avvenuto tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno. Per il Circolo si tratta a tutti gli effetti di un’opera intimidatoria per aver sostenuto la manifestazione Stop al genocidio, ... bergamonews.it Domani il porto di Cetraro diventerà il cuore della solidarietà internazionale. La missione "Thousands Madleens to Gaza" fa scalo nella nostra provincia e Rifondazione Comunista invita tutti a partecipare! #Gaza #cetraro #RifondazioneComunista #Thousands - facebook.com facebook Rifondazione Comunista ha proposto un’alleanza ai partiti di centrosinistra x.com