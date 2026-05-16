Rifiuti organici | al via il servizio di raccolta aggiuntivo per il periodo estivo

Il Comune di San Mauro Pascoli ha annunciato che durante l’estate sarà attivato un servizio di raccolta dei rifiuti organici con un ritiro in più rispetto a quello abituale. La novità riguarda l’intera stagione estiva e prevede l’aggiunta di un intervento di raccolta per garantire una gestione più efficace dei rifiuti durante i mesi più caldi. La modifica riguarda i giorni e gli orari di conferimento, che saranno comunicati dall’amministrazione comunale.

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