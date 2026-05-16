Rifiuti organici | al via il servizio di raccolta aggiuntivo per il periodo estivo
Il Comune di San Mauro Pascoli ha annunciato che durante l’estate sarà attivato un servizio di raccolta dei rifiuti organici con un ritiro in più rispetto a quello abituale. La novità riguarda l’intera stagione estiva e prevede l’aggiunta di un intervento di raccolta per garantire una gestione più efficace dei rifiuti durante i mesi più caldi. La modifica riguarda i giorni e gli orari di conferimento, che saranno comunicati dall’amministrazione comunale.
Il Comune di San Mauro Pascoli informa che per tutto il periodo estivo il servizio di raccolta dei rifiuti organici sarà implementato con un ritiro aggiuntivo. In tutta la zona residenziale di San Mauro Pascoli, oltre al martedì e al sabato in cui già viene ritirato l’organico, il servizio sarà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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