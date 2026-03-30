Monterchi al via il piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti

A Monterchi è partito un nuovo piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. La decisione è stata comunicata il 30 marzo 2026, e riguarda le modalità di gestione e distribuzione del servizio nel territorio comunale. La riorganizzazione mira a modificare le procedure attualmente in vigore e ad adeguare il sistema alle nuove esigenze del Comune.

Arezzo, 30 marzo 2026 – . Il 9 aprile l’incontro pubblico per illustrare tutte le novità. Al via, anche sul territorio del Comune di Monterchi, la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Il piano, frutto del lavoro sinergico dell’Amministrazione comunale, del gestore Sei Toscana - Gruppo Iren e dell’Ato Toscana Sud, punta ad aumentare la quantità e la qualità della differenziata e a migliorare il decoro urbano. È già in corso, su tutto il territorio comunale, l’intervento di rimozione dei vecchi contenitori e di installazione dei nuovi cassonetti, più funzionali e capienti e dal migliore impatto visivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monterchi, al via il piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti Articoli correlati Ortignano Raggiolo: al via il piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiutiAl via anche sul territorio del Comune di Ortignano Raggiolo la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Raccolta rifiuti. Nuovo piano per la riorganizzazioneIl Comune di Castelfranco Piandiscò ha avviato un articolato piano di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti e di tutela del decoro...