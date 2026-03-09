Ortignano Raggiolo | al via il piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti

Sul territorio del Comune di Ortignano Raggiolo è iniziata la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, coinvolgendo le strade e le aree pubbliche del comune. L'intervento riguarda l'implementazione di nuove modalità operative e il potenziamento delle attività di raccolta. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione comunale, che ha avviato il progetto senza indicare date di termine specifiche.

Al via anche sul territorio del Comune di Ortignano Raggiolo la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Il piano, al quale hanno lavorato in questi mesi l'amministrazione comunale, il gestore Sei Toscana - Gruppo Iren e l'Ato Toscana Sud, è stato concepito con l'obiettivo di aumentare la quantità e la qualità della differenziata e di migliorare il decoro urbano. Negli ultimi giorni sono state inviate, in tutte le case, le lettere con le quali i cittadini sono stati invitati a partecipare all'incontro pubblico programmato per illustrare le novità introdotte dal piano di riorganizzazione. L'incontro si terrà il prossimo mercoledì 11 marzo, alle 18.