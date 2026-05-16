Rifiuti abbandonati e bagni intasati con feci e assorbenti | che vergogna al rifugio Fraccaroli

Un episodio di vandalismo e maleducazione ha coinvolto il Rifugio Fraccaroli, situato nelle Piccole Dolomiti vicino a Cima Carega. Sono stati trovati rifiuti abbandonati, tra cui sacchetti e altri materiali, e servizi igienici lasciati intasati con feci e assorbenti. La presenza di questi materiali ha causato problemi al funzionamento delle strutture e ha suscitato reazioni di sdegno tra i frequentatori e le autorità locali. L’intervento di pulizia è stato necessario per rimuovere i rifiuti e ripristinare le condizioni igieniche.

Ha suscitato sdegno (e come potrebbe essere diversamente) l’increscioso episodio di vandalismo e maleducazione che ha coinvolto suo malgrado il Rifugio Fraccaroli, nel cuore delle Piccole Dolomiti e che si affaccia su Cima Carega.I gestori hanno denunciato, attraverso i social, di aver trovato la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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