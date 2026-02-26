Bagni intasati su portaerei Usa | ferma in Grecia

Una portaerei americana è rimasta ferma in Grecia a causa di problemi ai servizi igienici. La nave, inviata in precedenza nella regione dell’Iran, ha dovuto interrompere le operazioni a causa di questa criticità tecnica. La sosta si protrae mentre si cercano soluzioni per risolvere il guasto e riprendere il normale funzionamento.

La portaerei americana USS Gerald R. Ford, inviata dall’amministrazione Trump al largo dell’Iran, è rimasta bloccata in Grecia per un problema di bagni intasati. Mentre navigava al largo di Creta, l’ammiraglia ha infatti dovuto fare i conti con seri malfunzionamenti del sistema fognario. Per questo è stata costretta a raggiungere la base navale Nato di Souda. La Marina degli Stati Uniti, tuttavia, sostiene che i problemi tecnici non incidano sulla prontezza al combattimento della nave. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bagni intasati su portaerei Usa: ferma in Grecia Leggi anche: Creta, la superportaerei nucleare Usa bloccata in porto per i bagni intasati Leggi anche: Portaerei USA in crisi: 42 interventi per i bagni, missione a rischio Temi più discussi: Creta, la superportaerei nucleare Usa bloccata in porto per i bagni intasati; Creta, sosta per la portaerei Uss Gerald R. Ford per bunker e anche per problemi sanitari ai bagni; Portaerei Gerald Ford, guasto al sistema fognario e bagni fuori uso nel viaggio verso il Medio Oriente; Il fatto di oggi: la notizia del giorno di tendenza su Google News. I bagni sono intasati, la portaerei Usa Gerard Ford diretta in Iran ormeggia in GreciaLeggi su Sky TG24 l'articolo I bagni sono intasati, la portaerei Usa Gerard Ford diretta in Iran ormeggia in Grecia ... tg24.sky.it Creta, sosta per la portaerei Uss Gerald R. Ford per bunker e anche per problemi sanitari ai bagniPorto Heraklion, Creta. La portaerei più grande del mondo dovrà sostare nella base per quattro giorni prima di ripartire ... ilnautilus.it Creta, la superportaerei nucleare Usa bloccata per i bagni intasati x.com Creta, la superportaerei nucleare Usa bloccata per i bagni intasati - facebook.com facebook